​Алдонин – о приговоре для Промеса: «Как «Спартак» может защищать преступника?»

Экс-игрок сборной России Евгений Алдонин дал комментарий по поводу ситуации с Квинси Промесом. Как известно, форвард «Спартака» в Нидерландах получил полтора года тюрьмы за нападение на родственника. Промес подаст апелляцию, поэтому разбирательство будет продолжаться.

Алдонин отметил, что поведение игрока влияет на репутацию «Спартака». Экс-футболист российской сборной также указал на то, что нападение на родственника – не последний эпизод в отношении Промеса.

«Я не могу найти поводов для того, чтобы брать его и защищать. Как клуб, за который болеют дети и подростки, может защищать преступника? Закон для всех един», - сказал Алдонин, чьи слова приводит на своих страницах «Чемпионат».