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​Директор «Химок» ответил на вопрос о возможном возвращении Глушакова

19 Июня 2023 • 15:18 Комментировать

Николай Оленев, который занимает должность генерального директора «Химок», ответил на вопрос о возможном возвращении в клуб хавбека Дениса Глушакова.

Как известно, в понедельник об уходе 36-летнего Глушакова из клуба объявил «Пари НН», за который футболист выступал с февраля.

«Химки» не рассматривают возвращение Глушакова», - сказал Оленев, чьи слова на своих страницах приводит sport24.

Ранее за «Химки» Денис Глушаков провёл 67 матчей, в которых забил 15 голов и отдал пять результативных передач на партнёров.

Напомним, что «Химки» по итогам сезона 2022/2023 вылетели из РПЛ в Первую лигу. 

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Евро-Футбол.Ру,
Химки Денис Глушаков Николай Оленев трансферы футбола - лето 2023
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