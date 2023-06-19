​Директор «Химок» ответил на вопрос о возможном возвращении Глушакова

Николай Оленев, который занимает должность генерального директора «Химок», ответил на вопрос о возможном возвращении в клуб хавбека Дениса Глушакова.

Как известно, в понедельник об уходе 36-летнего Глушакова из клуба объявил «Пари НН», за который футболист выступал с февраля.

«Химки» не рассматривают возвращение Глушакова», - сказал Оленев, чьи слова на своих страницах приводит sport24.

Ранее за «Химки» Денис Глушаков провёл 67 матчей, в которых забил 15 голов и отдал пять результативных передач на партнёров.

Напомним, что «Химки» по итогам сезона 2022/2023 вылетели из РПЛ в Первую лигу.