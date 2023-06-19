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В «Алании» подтвердили интерес к игроку «Ростова» Мельникову

19 Июня 2023 • 14:57 Комментировать

Генеральный директор «Алании» Руслан Сиукаев высказался об интересе владикавказского клуба к нападающему «Ростова» Степану Мельникову.

«Переход Мельникова в «Аланию»? Да, мы заинтересованы в нём и находимся на стадии переговоров. На днях будет определённость», — приводит слова Сиукаева Sport24.

Действующий контракт Мельникова с «Ростовом» рассчитан до лета 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает 21-летнего футболиста в 250 тысяч евро.

В минувшем сезоне вингер провёл 17 матчей и забил два гола. Цвета «Ростова» Мельников защищает с января 2022 года, ранее же он выступал за «Спартак».

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Евро-Футбол.Ру,
Алания Ростов Степан Мельников Руслан Сиукаев
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