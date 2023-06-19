Юрист рассказала, в каких случаях Промеса могут выдать Нидерландам

Нападающий «Спартака» Квинси Промес получил полтора года тюрьмы в Нидерландах. Футболиста признали виновным в нападении на родственника. По словам юриста Анны Варгановой, Нидерланды могут запросить экстрадицию Промеса, поскольку речь идёт о сроке больше шести месяцев.

«Футболиста могут экстрадировать в случае одобрения России. Экстрадиция проходит всегда на условиях взаимности, если нам сейчас не выдают, то и мы вряд ли выдадим. Однако если Промес полетит с командой играть в другую страну, у которой есть договорённость с Нидерландами об экстрадиции, то там его могут передать Нидерландам», - сказала Варганова, чьи слова приводит ТАСС.

Стоит сказать, что Квинси Промес будет обжаловать решение суда. Об этом успел заявить адвокат нидерландского футболиста.

Квинси Промесу 31 год. В сезоне 2022/2023 нападающий забил в чемпионате России 20 голов в 27 матчах. Промес занял второе место в гонке бомбардиров Премьер-лиге. Выше оказался только Малком из «Зенита».