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Чернышов – о работе в «Радничках»: «С первого дня, как оказался там, увидел, какая это организация, какое отношение» эксклюзив

19 Июня 2023 • 16:50 Комментировать

Российский тренер сербского клуба «Раднички» Андрей Чернышов, контракт которого истекает в конце июня, в эксклюзивном интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» рассказал о безразличном отношении руководства клуба.

После 37 туров «Раднички» на финише сезона проиграли четыре игры подряд. В чём проблема?

«Мы закончили играть после первой игры в плей-офф, когда мы обыграли футбольный клуб «Инджия» (1:0), который потом занял четвёртое место. После этого у команды не было ни сил, ни желания. Уже стали и тренироваться в расслабленном режиме. Ситуация сложилась таким образом, что как раз после этой игры нужно было поддержать ребят, заплатить какие-то премиальные, настроить на то, что можно занять четвёртое место. Руководство не предприняло никаких попыток, и футболисты уже увидели это безразличие, и мы – тренерский штаб. Я видел, какая сложилась атмосфера в команде, и мы играли так, что могли бы побороться, и футболисты это чувствовали, что могли побороться за более высокое место. Вот такое наплевательское отношение руководства, конечно, показало, что дальше напрягаться смысла нет. Я видел, что когда мы победили «Инджию» на ее поле, никто с ребятами не пообщался и не поддержал ни морально, ни физически. Я увидел их состояние… это же всегда чувствуется, когда ты проводишь тренировки, когда заходишь в раздевалку, когда ты начинаешь давать установку перед следующей игрой. Поэтому эти поражения связаны с тем, что уже после первой игры плей-офф наступило такое безразличие.

Звучит так, будто вы больше не будете работать в «Радничках».

Я не выражал им никакого недовольства. Просто с первого дня, как оказался там, увидел, какая это организация, какое отношение. Я приведу пример, после которого по этому клубу становится всё ясно. Когда ребята вернулись со сборов, у них было три дня выходных и потом моя первая тренировка. Я пришёл и не увидел воды. Нет воды на тренировке! Я спрашиваю тех людей, которые там должны организовывать, заниматься этим вопросом. Я спрашиваю: «А где вода?» Мне ответили, что ребята сами могут там набрать флягу, пойти в туалет попить. Потом мы поехали на товарищескую игру, и там тоже не было воды. О чём мы говорим? Вот она организация клуба. То, что мы дали такой результат, это действительно лучший результат за всю историю клуба, но он не соответствует этой организации.

У меня контракт до конца июня, и я не собираюсь подписывать новый контракт. Жду окончания соглашения и буду свободен. В этот клуб однозначно я не вернусь», — сказал Чернышов.

Полная версия интервью на «Евро-Футбол.Ру» с Андреем Чернышовым будет опубликована в ближайшее время.


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Евро-Футбол.Ру,
Андрей Чернышов Раднички
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