​Агент отреагировал на слухи об интересе «Галатасарая» к Николсону

Агент Ненад Протега, который работает с нападающим «Спартака» Шамаром Николсоном, дал короткий комментарий по поводу слухов об интересе к футболисту со стороны «Галатасарая».

«Шамар может перейти в «Галатасарай»? Это фейк», - сказал Протега, чьи слова на своих страницах приводит sport24.

В сезоне 2022/2023 Шамар Николсон провёл за «Спартак» 27 официальных матчей. В них нападающий записал на свой счёт четыре гола.

Шамару Николсону 26 лет. Специалисты авторитетного портала transfermarkt оценивают футболиста в 4,5 миллиона евро.

Добавим, что «Спартак» завершил чемпионат России на третьей позиции.