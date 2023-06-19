Иван Игнатьев переходит из «Локомотива» в другой клуб РПЛ

Форвард московского «Локомотива» Иван Игнатьев продолжит карьеру в другом российском клубе. 24-летний футболист договорился о подписании контракта с «Сочи».

Как информирует издание «Спорт-Экспресс», трудовое соглашение Игнатьева с южанами будет рассчитано на три года с возможностью пролонгации на один сезон. Опция продления будет активирована, если в следующем сезоне форвард наберет определенное количество голевых действий.

В минувшей кампании Иван принял участие в 27 поединках за «железнодорожников», записав на свой счет пять забитых мячей и две результативные передачи.