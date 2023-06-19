​Газизов подал седьмой иск к «Спартаку»

Шамиль Газизов, который в своё время работал на должности генерального директора «Спартака», подал седьмой иск к московскому клубу. Об этом рассказала Татьяна Завьялова – юрист «красно-белых».

По словам Завьяловой, клуб пока не получил иск, но беседа уже была назначена. Юрист отметила, что речь идёт о заявлении из трудовых отношений.

«Это седьмой иск к «Спартаку». У нас все споры были с участием «Спартака», где-то «Спартак» был соответчиком, где-то был заявлен третьим лицом. То есть все иски касались клуба в той или иной степени. Но это уже становится забавным», - сказала Завьялова, чьи слова приводит ТАСС.

Напомним, что Газизов проработал генеральным директором «Спартака» пять месяцев в 2020 году.