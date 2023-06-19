Кечинов: «Спартак» должен помочь Промесу»

Экс-игрок столичного «Спартака» Валерий Кечинов прокомментировал судебный приговор, который в Амстердаме вынесли нападающему «красно-белых» Квинси Промесу.

«Безусловно, Промес - явный лидер «Спартака», лучший игрок этой команды. Я считаю, что клуб должен помочь Квинси как можно быстрее разобраться во всём», - приводит слова Кечинова «Чемпионат».

Промес получил тюремный срок на полтора года за нападение с ножом на двоюродного брата. Во время ссоры он нанес ранения родственнику.

Квинси связан контрактом со «Спартаком» до лета 2024 года. В прошлом сезоне РПЛ нападающий забил 20 голов в 27 поединках.