Булыкин высказался о тюремном приговоре Промеса

Известный в прошлом нападающий Дмитрий Булыкин, поигравший за «Локомотив» и «Динамо», высказался о ситуации с нидерландским форвардом «Спартака» Квинси Промесом.

«Спартак» поможет и юридически, и ещё как-то. Промес ценный футболист для «Спартака». Может, найдут выход. Но ситуация из ряда вон выходящая. Интересно, как с ней будут справляться», - приводятся слова Булыкина на страницах «Чемпионата».

Напомним, что Промеса осудили на 1,5 года за нападение с ножом на двоюродного брата.

Трудовое соглашение Квинси со «Спартаком» рассчитано до середины следующего года. В минувшем сезоне нидерландец стал лучшим голеадором команды..