​Канчельскис советует «Спартаку» отстаивать Промеса после приговора

Известный в прошлом российский футболист Андрей Канчельскис дал комментарий по поводу ситуации с Квинси Промесом.

Напомним, что Промес в Нидерландах был приговорён к полутора годам тюрьмы за нападение на двоюродного брата.

«Как суд Нидерландов собирается посадить Промеса, если он не в стране?» - вопрошает Канчельскис.

«Руководство «Спартака» должно принимать решение по Промесу самостоятельно, но он многое сделал для клуба. Мне кажется, «Спартаку» надо встать на защиту футболиста и отстаивать его», - слова Канчельскиса приводит «Чемпионат».

Канчельскис отметил, что Квинси нужно разобраться с братом, чтобы рассчитывать на снятие обвинений. Андрей предположил, что родственник Промеса просит большие деньги за урегулирование вопроса.