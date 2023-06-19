«Спартак» проведёт товарищеский матч с «Акроном»

Тольяттинский «Акрон» договорился о проведении товарищеского поединка против московского «Спартака». Об этом сообщили представители клуба Первого дивизиона.

«Предварительная договоренность есть», - заявили «Спорт-Экспрессу» в пресс-службе «Акрона».

Напомним, что в прошлом сезоне «Акрон» и «Спартак» встречались в Кубке России. В том поединке команда из Тольятти победила «красно-белых» со счетом 2:1 и выбила столичный гранд из турнира.

В минувшем розыгрыше Первой лиги «Акрон» финишировал на девятом месте. «Спартак», в свою очередь, занял третью строчку в турнирной таблице Премьер-лиги.