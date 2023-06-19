Ледяхов - о приговоре Промеса: «Спартаку» нужно взвесить все за и против»

Экс-футболист столичного «Спартака» Игорь Ледяхов поделился мнением о судебном приговоре нападающему «народной команды» Квинси Промесу.

«Квинси может остаться, но он не сможет никуда выезжать. Имидж «Спартака» тоже немаловажный фактор в этом деле. Нужно взвесить все за и против. Думаю, клуб все решит в этой ситуации», - приводит слова Ледяхова издание «РБ Спорт».

Напомним, что суд Амстердама приговорил Квинси к 1,5 годам заключения за нападение на двоюродного брата. Инцидент произошел летом 2020 года. Форвард «Спартака» ударил ножом в колено родственника во время семейной ссоры.