​Глушаков прокомментировал уход из «Пари НН»

В понедельник «Пари НН» объявил об уходе из клуба полузащитника Дениса Глушакова. Контракт с 36-летним футболистом, заключённый зимой, продлён не будет.

Глушаков прокомментировал свой уход из клуба. Слова опытного игрока приводит пресс-служба «Пари НН».

«Хочу сказать «Пари НН» спасибо за тёплый прием! Очень важно, что команда осталась в Премьер-лиге! Благодарю товарищей по команде за время, что удалось поиграть вместе. Впереди клуб ждёт новый сезон. И я желаю руководству, команде и болельщикам удачи, процветания и успехов!» - сказал Глушаков.

Напомним, что за «Пари НН» Глушаков провёл девять официальных матчей. В них полузащитник записал на свой счёт один забитый мяч.

«Пари НН» остался в топ-дивизионе России по итогам стыковых матчей, переиграв «Родину» (победа 3:0, поражение 0:2).