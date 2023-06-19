Колосков - о приговоре Промеса: «Наплевать и забыть»

Почетный президент Российского футбольного союза Вячеслав Колосков высказался касательно ситуации с тюремным приговором нападающего «Спартака» Квинси Промеса.

«Мое мнение - наплевать и забыть. Не надо все обобщать и из мухи делать слона. Его осудили в Нидерландах. В России он не осужден, он может играть здесь. РФС и «Спартаку» это не должно нанести ущерба», - приводит слова Колоскова «Спорт-Экспресс».

Напомним, что суд Амстердама приговорил нападающего «Спартака» к 1,5 годам тюрьмы за то, что он напал с ножом на своего двоюродного брата.

Контракт Квинси с «красно-белыми» рассчитан до лета следующего года.