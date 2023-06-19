Полузащитник Денис Глушаков покидает «Пари НН». Об этом информирует пресс-служба нижегородского клуба.

Глушаков присоединился к «Пари НН» в феврале текущего года. С тех пор 36-летний полузащитник провёл девять официальных матчей, в которых забил один гол.

«Пари НН» поблагодарил Глушакова за выступления, а также за создание душевной атмосферы в коллективе.

Напомним, что «Пари НН» остался в Премьер-лиге по итогам стыковых матчей. Нижегородцы в «стыках» оказались сильнее «Родины» (3:0, 0:2). Главным тренером команды является Сергей Юран.

Теперь Глушаков будет искать себе новую команду.