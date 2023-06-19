​Адвокат рассказал, что будет делать Промес после приговора

Форвард московского «Спартака» Квинси Промес был приговорён к полутора годам тюрьмы за нападение на своего родственника. Инцидент произошёл ещё в 2020 году.

Комментарий по поводу приговора для Промеса дал его адвокат – Роберт Малевич.

«Мой клиент подаст апелляцию на решение суда Амстердама. Он будет просить об отмене приговора. Затем Высокий суд Амстердама вновь рассмотрит все дело целиком», - сказал Малевич, чьи слова приводит ТАСС.

Адвокат отметил, что дальше у Промеса будет возможность подать кассационную жалобу в Верховный суд. Словом, ставить точку в этом деле пока ещё очень рано.