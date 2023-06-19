Журналист Нильтон Пиментал в эксклюзивном интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Лу» прокомментировал попадание левого защитника «Фламенго» Айртона в сборную Бразилии. Напомним, 26-летний фуллбек ранее защищал цвета московского «Спартака»

«Айртон после прихода в «Фламенго» сильно прибавил. Сначала у него не всё получалось, но постепенно он начал раскрываться и прибавлять во всех аспектах. Касаемо перехода в топ-клуб, прежде всего, хочу сказать, что он уже в топ-клубе. «Фламенго» один из самых популярных клубов Латинской Америки с более чем 43 миллионами болельщиков. Попадание Айртона в сборную Бразилии означает, что у него есть потенциал выступать за любой клуб в мире. Меня совсем не удивит, если Айртон перейдет в «Ювентус», «Арсенал» или какой-то другой большой европейский клуб, который будет готов за него заплатить хорошие деньги. Сейчас Айртон один из лучших бразильских левых защитников», – сказал Пиментал.