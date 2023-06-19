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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Экс-менеджер «Спартака» - о Промесе: «Своих не сдаём, на Путина тоже завели дело»

19 Июня 2023 • 12:56 Комментировать (1)

Экс-генменеджер «Спартака» Александр Хаджи отреагировал на тюремный приговор нидерландскому нападающему «красно-белых» Квинси Промесу.

«Своих не сдаём! На Путина тоже завели дело. Всё будет хорошо. Это никак не повлияет на «Спартак», потому что Россия вышла из всех союзов и никому не подчиняется. На репутацию надо наплевать», - приводятся слова Александра на страницах издания «Чемпионат».

Промеса осудили на 1,5 года лишения свободы за нападение с ножом на двоюродного брата.

В минувшем сезоне Российской премьер-лиги Квинси стал вторым бомбардиром, уступив первое место бразильцу Малкому. На счету нидерландца 20 голов в 27 встречах.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Александр Хаджи Квинси Промес
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Комментарии (1)
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kostet
19 Июня 2023 в 13:35
Весь недоклуб в одной фразе "на репутацию можно наплевать"
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