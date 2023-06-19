Гендиректор «Арарат-Армения» готов предложить Захаряну место в команде

Генеральный директор ереванского «Арарат-Армения» Погос Галстян высказался о возможном переходе полузащитника московского «Динамо» Арсена Захаряна в клуб из Армении.

Спортивный деятель отметил, что для местного чемпионата динамовец станет большой звездой, и все будут рады, если он примет решение выступать в Армении.

«Мы будем готовы ему предложить место в команде, если он объявит о желании поиграть в чемпионате Армении. Конечно, мы сразу же организуем все для Захаряна», - приводит слова Галстяна Sport24.

Ранее журналист Грач Хачатрян сообщил, что Захарян может перебраться в «Урарту», что затем проследовать в Европу.