Депутат Журова — о Промесе: Преступник должен сидеть в тюрьме

Депутат Госдумы РФ Светлана Журова высказалась о приговоре форварду московского «Спартака» Квинси Промесу.

Ранеестало известно, что игрок приговорен к 1,5 годам тюремного заключения за нападение с ножом на двоюродного брата в 2020 году.

Политический деятель отметила, что человека сложно депортировать, когда нет юридических оснований, а когда будет запрос от Интерпола, тогда и будут приниматься решения, дополнив, что между Россией и Нидерландами нет соглашений о выдаче преступников.

«Конечно, для России это репутационный удар. Когда вина доказана, это неоднозначное отношение. Как говорил Глеб Жеглов, преступник должен сидеть в тюрьме», - приводит слова Журовой «РБ Спорт».