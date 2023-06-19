Защитник «Урала» Гогличидзе в ближайшее время пополнит ряды «Оренбурга»

Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев сообщил, что уральский клуб в ближайшее время подпишет соглашение с защитником «Урала» Лео Гогличидзе.

«Остались детали по контракту футболиста. Сделка близка к завершению. Лео – отличный футболист, нам нужен был игрок на его позицию», - приводит слова Андреева «РБ Спорт».

26-летний футболист выступает за «Урал» с лета прошлого года. Портал Transfermarkt оценивает в 600 тысяч евро.

В прошедшем сезоне воспитанник академии «Краснодар» принял участие в 37 играх во всех турнирах, в которых отметился одной результативной передачей партнерам по команде.