«Рубин» объявил об уходе Горбунова

«Рубин» на своём официальном сайте объявил об уходе полузащитника Игоря Горбунова.

Сообщается, что контракт 28-летнего футболиста с казанским клубом был расторгнут по обоюдному согласию сторон.

«Спасибо за всё и удачи в дальнейшей карьере, Игорь!» — говорится в сообщении, размещённом на сайте клуба.

Напомним, Горбунов перешёл в «Рубин» летом прошлого года из «Пари НН». В составе казанской команды полузащитник провёл 23 матча, забил один гол и отдал шесть результативных передач.

Отметим, что «Рубин» стал победителем минувшего розыгрыша Первой лиги и напрямую вышел в РПЛ, где и будет выступать в следующем сезоне.