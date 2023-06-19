Адвокат Добровинский – о приговоре Промесу: «Россия своих не выдаёт»

Известный адвокат Александр Добровинский высказался о новости, что форвард столичного «Спартака» Квински Промес приговорён к 18 месяцам тюремного заключения за нападение с ножом на двоюродного брата в 2020 году.

Специалист отметил, что Нидерланды должны подать в Интерпол, но не факт, что его будут разыскивать, так как срок небольшой. Он считает, что «Спартак» должен помочь своему игроку с получением российского паспорта.

«Получение российского гражданства дает стопроцентные гарантии человеку, что его не выдадут. Россия не выдает своих граждан», - приводит слова Добровинского «Спорт-Экспресс».