«Галатасарай» хочет купить нападающего «Спартака»

Ямайский центрфорвард Шамар Николсон может сменить Российскую премьер-лигу на турецкую Суперлигу. Согласно сведениям инсайдера Эрдала Бозкурта, в подписании нападающего заинтересован стамбульский «Галатасарай».

По данным журналиста, в ближайшие дни турецкий клуб направит «Спартаку» официальное предложение по трансферу Николсона. «Красно-белые» готовы продать Шамара, поскольку главный тренер команды Гильермо Абаскаль больше не рассчитывает на игрока.

В прошлом сезоне чемпионата России 26-летний ямаец провел 22 матча, в которых записал на свой счет три забитых мяча и одну результативную передачу.