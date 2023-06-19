Президент «Ростова» назвал задачи на новый сезон

Президент «Ростова» Арташес Арутюнянц рассказал о задачах команды на следующий сезон.

«Во-первых, избежать вылета и стыковых матчей и, желательно, решить эту задачу осенью. Во-вторых, быть в таблице как можно выше. В-третьих, выйти в весеннюю часть кубка и постараться дойти до финала», - передает слова руководителя пресс-служба «жёлто-синих».

По итогам минувшего сезона «Ростов» под руководством главного тренера Валерия Карпина занял четвертое место в турнирной таблице. Третьим финишировал «Спартак», а вторым – ЦСКА. Чемпионом страны в пятый раз подряд стал петербургский «Зенит».