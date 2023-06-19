Мостовой — о Промесе: «Когда есть власть, слава и большие деньги, всегда будет распущенность»

Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой отреагировал на новость о том, что нападающий «красно-белых» Квинси Промес был приговорён к 1,5 года тюрьмы в Нидерландах за нападение на своего двоюродного брата.

По мнению Мостового, «Спартак» ничем не сможет помочь своему футболисту, так как процесс происходит в другой стране с иными законами.

«Когда есть власть, слава и большие деньги, всегда будет распущенность. Моё мнение о нём не поменялось, потому что я даже не знаю, какой он в быту. Но если закон нарушен, значит так всё и было», — цитирует Мостового Sport24.

В минувшем сезоне 31-летний Промес провёл за «Спартак» 37 матчей, забил 25 голов и отдал 10 результативных передач. Напомним, по итогам прошедшего розыгрыша чемпионата России «красно-белые» заняли третье место в турнирной таблице.