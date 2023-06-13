Тихонов, Титов, Аленичев и другие ветераны сыграли против жителей Люберец

Известные в прошлом футболисты приняли участие в матче с жителями Люберец в рамках проекта «Выходи во двор». Маститые игроки одержали победу со счетом 9:6. В составе команды ветеранов можно было увидеть Андрея Тихонова, Егора Титова, Дмитрия Аленичева, Александра Филимонова, Александра Ширко, Дмитрия Вязьмикина, Евгения Алдонина и Дмитрия Хлестова, сообщают «Вести Подмосковья».

Отметим, что это был второй матч из запланированных десяти поединков. Ранее ветераны сыграли против жителей Краснознаменска, а 17 июня их ждут в Кашире.