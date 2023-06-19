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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Губерниев высказал мнение о тюремном наказании Промеса

19 Июня 2023 • 11:48 Комментировать

Известный комментатор Дмитрий Губерниев высказался о тюремном наказании нападающего московского «Спартака» Квинси Промеса. Нидерландца приговорили к 1,5 года лишения свободы за нападение с ножом на двоюродного брата.

«Если он обвиняется в преступлении судом, а «Спартак» будет укрывать его, то получается, что «Спартак» укрывает преступника. Да, он флагманский футболист, но репутационные издержки важнее», - цитирует Губерниева издание Sport24.

В минувшем сезоне Промес стал вторым бомбардиром РПЛ, уступив первое место Малкому. Квинси принял участие в 27 матчах чемпионата России, записав на свой счет 20 забитых мячей и семь результативных передач.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Дмитрий Губерниев Квинси Промес
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