Глушаков отреагировал на тюремное наказание Промеса

Экс-игрок сборной России и московского «Спартака» Денис Глушаков прокомментировал новость о тюремном наказании форварда «народной команды» Квинси Промеса. Нападающего приговорили на 1,5 года за нападение с ножом на двоюродного брата.

«Ситуация неприятная, но всей истории я не знаю. Квинси - взрослый человек, он разберется в этой ситуации, как ему правильно поступить, чтобы это прошло без сильных ущербов для него», - передает слова Глушакова издание «Спорт-Экспресс».

В минувшем сезоне Российской премьер-лиги Промес провел 27 поединков, в которых отметился 20 забитыми мячами (три – с пенальти) и семью результативными передачами.