Агент игрока «Сочи» Батырева: «Сейчас мы не думаем о смене команды»

Андрей Талаев, агент полузащитника «Сочи» Амира Батырева, высказался о будущем своего клиента.

«Сборы он начнёт с «Сочи», в этом плане нет никаких проблем. Сейчас мы не думаем о смене команды. Посмотрим, что нам скажет «Сочи», — приводит слова агента «РБ Спорт».

По сведениям портала Transfermarkt, контракт 21-летнего футболиста с южанами рассчитан до конца текущего месяца. Рыночная стоимость Батырева сейчас оценивается в 200 тысяч евро.

В минувшем сезоне полузащитник провёл за «Сочи» 12 матчей и забил один гол. Цвета южан Батырев защищает с лета прошлого года. Ранее он выступал за «Тверь», а также представлял молодёжные команды «Торонто» и «Ванкувера».