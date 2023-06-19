В «Урарту» высказались о трансфере Захаряна

В футбольном клубе «Урарту» отреагировали на новость о том, что полузащитник сборной России и московского «Динамо» Арсен Захарян может пополнить их ряды.

«Эта информация поступала и раньше и была опровергнута. Наш клуб никаких переговоров с Арсеном Захаряном не ведет», - приводит заявление армянского клуба издание Sport24.

Захарян связан контрактным обязательствами с «бело-голубыми» до середины следующего года.

В минувшем розыгрыше Российской премьер-лиги 20-летний полузащитник поучаствовал в 27 поединках, в которых записал на свой счет четыре забитых мяча и семь результативных передач.