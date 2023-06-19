Реакция «Спартака» на тюремный приговор Промесу

Суд Амстердама приговорил нападающего московского «Спартака» Квинси Промеса к тюремному заключению на полтора года за нападение с ножом на двоюродного брата. Эту новость прокомментировал глава пресс-службы «красно-белых» Дмитрий Зеленов.

«Решение суда не вступило в силу, и у футболиста есть время на обжалование. Полагаем, что сторона Промеса воспользуется этим правом», - цитирует представителя клуба издание «Чемпионат».

Трудовое соглашение 31-летнего нападающего со «Спартаком» рассчитано до середины 2024 года. В прошлом сезоне Квинси стал лучшим бомбардиром команды в Премьер-лиге, отметившись 20 голами.