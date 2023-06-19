Президент «Ростова» анонсировал три трансфера

Президент «Ростова» Арташес Арутюнянц рассказал о предстоящих трансферах клуба. По его словам, ведутся переговоры по трем сделкам.

«Мы находимся в переговорах с тремя футболистами и их клубами. Надеемся, в ближайшем будущем все получится. Еще один важный аспект - мы продлеваем контракты с ключевыми и молодыми игроками на длительные сроки», - приводятся слова руководителя в телеграм-канале клуба.

Напомним, что по итогам минувшего розыгрыша Российской премьер-лиги «Ростов» финишировал на четвертом месте. Чемпионом страны в пятый раз подряд стал петербургский «Зенит».