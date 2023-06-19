Промес приговорён к тюремному заключению - известен срок

Лидер атакующей линии московского «Спартака» Квинси Промес приговорен к 1,5 года тюремного заключения за нападение на двоюродного брата. Такой приговор вынес суд Амстердама, рапортует AD.

Напомним, что инцидент произошел летом 2020 года. Игрок «Спартака» напал на родственника с ножом и нанес ему несколько ран. Изначально Промеса хотели привлечь к ответственности за покушение на убийство, но затем обвинение было ослаблено до нападения при отягчающих обстоятельствах.

В прошлом сезоне РПЛ Квинси стал лучшим бомбардиром «Спартака». Он отметился 20 голами (три – с пенальти) в 27 поединках.