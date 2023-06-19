«Рома» интересовалась Сафоновым, но американские владельцы запретили клубу вести переговоры с «Краснодаром»

Минувшей весной «Рома» интересовалась вратарём «Краснодара» Матвеем Сафоновым.

Как сообщил «Чемпионату» источник, знакомый с ситуацией, несмотря на интерес со стороны руководства итальянского клуба к российскому голкиперу, американские владельцы «Ромы» отказались вести переговоры с «Краснодаром».

«Руководство итальянского клуба высоко оценивало российского голкипера и было готово вступить в переговоры с «Краснодаром». Но запрет на ведение переговоров наложили американские владельцы «Ромы» из-за политической ситуации», — заявил источник.

В минувшем сезоне 24-летний Сафонов провёл за «Краснодар» 36 матчей, пропустил 52 гола и в 11 встречах сумел сохранить свои ворота в неприкосновенности. Портал Transfermarkt оценивает вратаря сборной России в 16 миллионов евро.