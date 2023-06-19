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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

В «Ростове» дали оценку результату в РПЛ

19 Июня 2023 • 10:34 Комментировать

Президент «Ростова» Арташес Арутюнянц подвел итоги минувшего сезона для своей команды. Коллектив под руководством главного тренера Валерия Карпина финишировал на четвертом месте в турнирной таблице.

«Мы довольны сезоном. «Ростов» до последнего тура боролся за медали РПЛ, однако, и четвертое место - хороший результат для нашей команды. Это второй результат в истории клуба», - приводятся слова руководителя в социальных сетях клуба.

По итогам прошлого сезона чемпионом страны стал петербургский «Зенит». Серебряные награды завоевал московский ЦСКА, а бронза досталась «Спартаку».

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Евро-Футбол.Ру,
Ростов Арташес Арутюнянц
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