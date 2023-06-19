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Раскрыта схема трансфера Захаряна в Европу

19 Июня 2023 • 10:28 Комментировать (1)

Хавбек московского «Динамо» Арсен Захарян может сменить команду в текущее трансферное окно, об этом посредством своих социальных сетей сообщил инсайдер Грач Хачатрян.

Как информирует источник, 20-летний воспитанник «бело-голубых» может пойти по пути грузина Хвичи Кварацхелии. Из-за того, что трансферы из российских клубов в Европу сейчас осложнены, Арсен может перебраться в армянский «Урарту». Уже из этого клуба Захаряну будут открыты двери в европейские команды.

Контракт хавбека с «Динамо» рассчитан до середины следующего года. В минувшем сезоне он провел 37 матчей, забил пять голов и отдал десять ассистов.

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Евро-Футбол.Ру,
Динамо Москва Урарту Арсен Захарян трансферы футбола - лето 2023
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Leonardis
19 Июня 2023 в 11:53
Урарту, это его клуб!
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