Смородская: «Не вижу конкурента у «Зенита» в РПЛ»

Экс-президент московского «Локомотив» Ольга Смородская высказалась относительно шансов ЦСКА и «Спартака» навязать конкуренцию петербургскому «Зениту» в борьбе за чемпионский титул РПЛ.

«Конкурента у «Зенита» я не вижу. Можно называть ЦСКА и «Спартак», но это все несерьезно. Не видно, за счет чего эти клубы способны прервать победное шествие «Зенита». У Семака все под контролем», - передает слова Смородской издание «РБ Спорт».

В минувшем розыгрыше Российской премьер-лиги «Зенит» досрочно стал чемпионом. Это пятая подряд победа «сине-бело-голубых» в РПЛ. На втором месте финишировал ЦСКА, а тройку призеров замкнул «Спартак».