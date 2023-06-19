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«Краснодар» не делал предложения по трансферу Марлона

19 Июня 2023 • 09:49 Комментировать

«Краснодар» не делал предложения по трансферу защитника Марлона, выступающего в бразильском чемпионате за «Крузейро», рапортуют журналисты Globo Esporte.

Согласно данным источника, российский клуб не вел конкретных переговоров ни с агентом футболиста, ни с бразильской стороной.

26-летний защитник выступает за «Крузейро» с марта нынешнего года. Он перебрался в бразильский клуб из турецкого «Анкарагюджю» в статусе свободного агента.

В текущем сезоне Марлон принял участие в 15 поединках за бразильскую команду, в которых отметился двумя голами и двумя результативными передачами.

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Евро-Футбол.Ру,
Краснодар Крузейро Марлон трансферы футбола - лето 2023
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