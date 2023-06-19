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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Самедов рассказал о трансферных планах «Факела»

19 Июня 2023 • 09:19 Комментировать

Селекционер воронежского «Факела» Александр Самедов поведал о трансферных планах клуба на это лето.

«Будем исходить из своих возможностей. Нам удалось зимой привезти двух ребят из Болгарии. Считаю, один из них очень хорошо нам помог. Мы будем изучать разные варианты усиления», - передает слова Александра издание Sport24.

Напомним, что в минувшем розыгрыше Российской премьер-лиги «Факел» финишировал на 14-м месте в турнирной таблице. Из-за этого воронежская команда участвовала в переходных матчах за право остаться в элитном дивизионе. «Факел» по сумме двух поединков победил «Енисей» и остался в РПЛ.

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Евро-Футбол.Ру,
Факел Александр Самедов
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