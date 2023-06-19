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Лепёхин: «Уход Кузяева – потеря для «Зенита», но его можно заменить» эксклюзив

19 Июня 2023 • 01:02 Комментировать
Бешикташ
3:3
Коньяспор
окончен

Бывший футболист «Зенита» Константин Лепёхин в беседе с корреспондентом сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» Николаем Алексеевым поделился ожиданиями от будущего Далера Кузяева.

«Если Кузяев покинет клуб, то для «Зенита» это будет потеря. Но в целом, думаю, всё должно быть нормально. Главное – не допустить ухода иностранцев, потеря которых будет тяжеловосполнимой. Кузяев – один из лучших российских футболистов, но можно будет компенсировать эту потерю за счёт кого-то другого.

Возможный переход Кузяева в «Бешикташ» станет шагом вперёд для Далера. Любой переход из РПЛ – это шаг вперёд. Даже в такой чемпионат, как турецкий. Это шаг вперёд в профессиональном плане, учитывая, что мы не участвуем в еврокубках. Так что это будет вызов для Кузяева», – сказал Лепёхин.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Бешикташ Далер Кузяев трансферы футбола - лето 2023 Константин Лепёхин
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