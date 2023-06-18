Защитник московского «Динамо» Иван Ордец, который по правилам ФИФА приостановил контракт со столичным клубом, продолжит выступать за «Бохум» в следующем сезоне, об этом сообщает пресс-служба немецкого клуба.

Отмечается, что в новом соглашении прописан пункт, который позволяет украинцу остаться в клубе ещё на два года после окончания срока действия правила ФИФА.

Контракт Ордеца с «Динамо» рассчитан до 30 июня 2024 года.

В прошедшем сезоне 30-летний футболист принял участие в 33 играх во всех турнирах, в которых отметился лишь одной результативной передачей партнёрам по команде.