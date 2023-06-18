Защитник «Локомотива» Ненахов: Дзюба - наш лидер

Защитник московского «Локомотива» Максим Ненахов высказался о своём одноклубнике Артёме Дзюбе.

Ненахов отметил, что форвард является лидером команды.

«Это тот человек, который является лидером в раздевалке и на поле. Он сам подталкивает тебя к тому, чтобы ты прогрессировал», - заявил он в эфире программы «Все на Матч!» на телеканале «Матч ТВ».

Напомним, что Дзюба пополнил ряды столичного клуба в зимнее трансферное окно на правах свободного агента. В мае он продлил контаркт на один сезон с опцией пролонгации ещё на один год.

За 11 проведенных игр в РПЛ в этом сезоне Дзюба отметился восемью забитыми мячами и пятью результативными передачами партнёрам по команде.