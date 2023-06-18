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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Защитник «Локомотива» Ненахов - о следующем сезоне: Мы не скрываем, что хотим взять чемпионство

18 Июня 2023 • 22:28 Комментировать

Защитник московского «Локомотива» Максим Ненахов рассказал, какие цели столичный клуб ставит перед собой в следующем сезоне Российской премьер-лиги.

Футболист отметил, что его команда хочет взять чемпионство.

«Не хочу загадывать и строить иллюзий, мы должны работать и уже от своей работы достигать эту вершину», - заявил Ненахов в эфире программы «Все на Матч!» в эфире телеканала «Матч ТВ».

Напомним, что после первой части сезона «Локомотив» находился в зоне стыковых игр, но после прихода на должность главного тренера Михаила Галактионова исправил своё положение и по итогу расположился на восьмой строчке в турнирной таблице. 

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Максим Ненахов
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