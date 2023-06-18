Британский журналист заявил, что Чаловым несколько лет назад интересовались клубы АПЛ

Британский журналист Daily Mail Пол Браун рассказал, что несколько лет назад клубы Английской премьер-лиги интересовались форвардом московского ЦСКА Фёдором Чаловым.

Браун отметил, что на данный момент интереса к нападающему нет.

«Как и к любому другому российскому игроку. На этот рынок в Англии не ориентируются», - приводит слова журналиста «РБ Спорт».

Несколько лет назад СМИ сообщали, что в услугах Чалова был заинтересован «Кристал Пэлас».

В прошедшем сезоне форвард принял участие в 41 игре во всех турнирах, в которых отметился 24 забитыми мячами и шестью результативными передачами партнёрам по команде.