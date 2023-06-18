Аргентинский полузащитник «Оренбурга» Лукас Вера не перейдет в московский «Локомотив».

По данным «Матч ТВ», руководство уральского клуба заблокировало трансфер игрока в столичный клуб, однако отмечается, что «Динамо» также заинтересовано в аргентинце, но его согласятся отпустить только за приличную сумму.

Контракт Веры с «Оренбургом» рассчитан до 30 июня 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает его в три миллиона евро.

В прошедшем сезоне он принял участие в 30 играх во всех турнирах, в которых отметился двумя забитыми мячами и семью результативными передачами партнёрам по команде.