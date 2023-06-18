Шомуродов: «Я слежу за «Ростовом»

Нападающий сборной Узбекистана Элдор Шомуродов заявил, что продолжает следить за «Ростовом», за который он выступал с 2017 по 2020 год.

Однако форвард отметил, что давно не общался с Валерием Карпиным.

«Конечно, если надо, у меня всегда есть номер. Могу набрать. По силам ли им попасть в тройку в новом сезоне? Думаю, да», - приводит слова Шомуродова Metaratings.ru.

Напомним, что по итогам сезона-2022/23 Российской премьер-лиги «Ростов» распожился на четвёртой строчке в турнирной таблице, отстав от московского «Спартака» на одно очко.

Шомуродов же вторую часть прошедшего сезона провел в «Специи».