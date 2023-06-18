Байрамян рассказал, будет ли он брить голову после спора с Карпиным

Атакующий хавбек «Ростова» Хорен Байрамян поделился комментарием о споре с наставником команды Валерием Карпиным.

Ранее Карпин признался, что не спорил с игроком, между ними просто был разговор при всей команде о стрижке, но конкретных договоренностей не было.

«Валерий Георгиевич уже все сказал. У нас по сути никакого спора не было. Мне к его словам ни прибавить, ни убавить. Пока бриться не планирую», — приводит слова Байрамяна «РБ Спорт».

В минувшем сезоне 31-летний армянский футболист сыграл в 31 матче во всех турнирах, забил 2 мяча и отдал 3 голевых паса.

Напомним, «Ростов» финишировал на четвертой строчке в турнирной таблице Российской премьер-лиги-2022/23.