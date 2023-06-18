Лепёхин не исключил, что Малком останется в «Зените» до конца карьеры

Бывший футболист «Зенита» Константин Лепёхин ответил на вопрос о будущем нападающего Малкома Филипе в составе «сине-бело-голубых».

«Исходя из того, какое у него мастерство, он не должен задержаться в РПЛ. Но раз он приехал, значит, какие-то другие факторы влияют. Поэтому, может быть, он здесь задержится и до конца карьеры», — цитирует Лепёхина Rusfootball.

26-летний бразилец выступает за «Зенит» с 2019 года, перебравшись из «Барселоны». В минувшей кампании Малком забил 23 гола в Российской премьер-лиге и отдал 9 результативных передач в 27 играх. Стоит отметить, что вингер стал лучшим снайпером чемпионата, опередив нападающего «Спартака» Квинси Промеса, который занял вторую позицию, на три мяча.